جنين: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه واستمراراً لعمل دوريات الشرطة في متابعة تطبيق قانون الطوارئ والإغلاق المسائي والإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس (كورونا) فقد قامت الشرطة وبمساندة الأمن الوطني بإغلاق 40 محلاً تجارياً في المحافظة تطبيقاً لحالة الإغلاق.



كما قامت الشرطة بتحرير 240 مخالفة لعدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية وسائقي المركبات لعدم الإلتزام بالبروتوكول الصحي.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة محلات تجارية وحررت مخالفات للمواطنين لعدم التزامهم بالبرتوكول الصحي في محافظة جنين.