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الأردن يسجل انخفاضاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الثلاثاء، انخفاضا جديداً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 23 حالة وفاة، و2444 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (279.892) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (27,009) حالات، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3627) حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3088) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (249.256) حالة.

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