بيت لحم: قرار بإغلاق مسجدٍ بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مسجد شرق بيت لحم، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس (كورونا).



وقرر حميد إغلاق مسجد أبو بكرة في قرية الشواورة، من صباح يوم غد الأربعاء، وحتى مساء الجمعة، لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.