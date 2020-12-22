وزير الصحة الإسرائيلي: تأثير لقاحات (كورونا) سيبدأ بعد شهرين لثلاثة أشهر





وأشار وزير الصحة الإسرائيلي، إلى أن وزارته تعمل جاهدة على تسريع وتيرة تطعيم السكان، وإن الهدف هو تطعيم 60 ألف من الجمهور يومياً.





وأكد ادلشتين أن الوضع مع ذلك لا يزال حساساً جداً، وأن هناك 5% من الحالات المؤكدة من مجمل الفحوص، وهذا يعني "أننا وصلنا إلى الموجة الثالثة من الوباء وأن الوضع لا يمنحنا أي خيار آخر سوى الإغلاق.



ومن المقرر أن يلتئم المجلس الوزاري الخاصة لالوباء مساء اليوم لبحث الموضوع.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتين، إنه لا مناص من فرض إغلاق في إسرائيل للحد من تفشي الجائحة.وأضاف خلال زيارة لدار لرعاية المسنين في بيتح تكفا، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): بأن إسرائيل فوتت فرصة اللجوء الى خيار الضبط المحكم.وتابع: بأن تأثير اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) سيبدأ بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن تطعيم نحو 30 ألف شخص خلال اليومين الأولين من الحملة وهذا يعتبر انجازاً هاماً، ويدل على تجاوب الجمهور مع حملة التطعيم.