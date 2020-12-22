بريطانيا تسجل حصيلة يومية قياسية بإصابات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء، أعلى إصابات يومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) منذ بدء الوباء.
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 36.804 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 691 وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.
يتبع...
سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء، أعلى إصابات يومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) منذ بدء الوباء.
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 36.804 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 691 وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.
يتبع...
التعليقات