بريطانيا تسجل حصيلة يومية قياسية بإصابات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء، أعلى إصابات يومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) منذ بدء الوباء.



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 36.804 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 691 وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.



يتبع...