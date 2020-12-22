الشيخ يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي آخر المستجدات السياسية













رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس هيئة الشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ ظهر اليوم، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية البرتغالي، أوغستو سانتوس سيلفا، آخر التطورات والمستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية وقضايا اقليمية ودولية.وحضر اللقاء الذي أقيم في مكتب الشيخ، بمدينة رام الله، عن الجانب البرتغالي، مديرة السياسة الخارجية مادالينا فيشر، وممثل البرتغال لدى فلسطين، فيرناندو دي بريتو ومديرة دائرة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية، ماريا كوتينيو، والمستشار الخاص لمسؤول شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنيس كوروا، وعن الجانب الفلسطيني، وكيل الهيئة، أيمن قنديل، ومديرة مكتب الوزير آية المحيسن.