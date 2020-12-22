جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة قامت الشرطة بالقبض على 18 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 81 مذكرة قضائية كما ضبطت ثلاث مركبات غير قانونية في جنين.



وأضافت الشرطة: أنه تم التحفظ على المطلوبين تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الثلاثاء، على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.