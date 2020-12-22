الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على أسماء الأسد











رام الله - دنيا الوطنفرضت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، بشار الأسد، لعرقلتها الجهود الرامية للحل السياسي في سوريا.وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إنه تم فرض عقوبات على عدد من أفراد عائلة أسماء الأسد، مشيراً إلى أن العقوبات على أفراد وكيانات متعلقة بسوريا، سببها تزويد نظام الأسد بالأسلحة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).وكانت وزارة الخزانة الأميركية، فرضت عقوبات تتعلق بسوريا تستهدف سبعة أفراد و10 كيانات، منها البنك المركزي السوري.