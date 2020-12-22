الصين تدعو الولايات المتحدة للعودة المبكرة إلى الاتفاق النووي

الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني، وانغ يي اليوم (الاثنين)، إنه يتعين على الولايات المتحدة العودة دون شروط إلى الاتفاق النووي الإيراني في أقرب وقت ممكن، مع رفع العقوبات عن إيران وكيانات وأفراد الطرف الثالث.



أدلى وانغ بهذه التصريحات خلال مؤتمر عبر رابط فيديو على مستوى وزراء الخارجية بشأن القضية النووية الإيرانية، قائلا: إنه على أساس الاستئناف الأمريكي، يتعين على إيران استئناف الوفاء بالتزاماتها النووية بالكامل.



ترأس الاجتماع جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كما حضر الاجتماع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.



وقال وانغ: إن الوضع النووي الإيراني وصل في الوقت الحالي إلى منعطف دقيق، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق.



وفي الوقت ذاته، تواصل الولايات المتحدة تكثيف ضغوطها على إيران.



وأوضح وانغ "أمام الاتفاق فرصة سانحة للعودة إلى المسار الصحيح، ولكنه يواجه أيضًا مخاطر وتحديات غير مسبوقة".



وتبعًا لتلك الظروف، قدم وانغ أربعة اقتراحات بشأن القضية النووية الإيرانية، أولها التمسك بثبات بالاتفاق، والثاني هو تعزيز العودة المبكرة للولايات المتحدة إلى الاتفاق، والثالث هو تسوية الخلافات بشكل عادل وموضوعي في أثناء تنفيذ الاتفاق، في حين أن الرابع هو التعاطي بشكل صحيح مع قضايا الأمن الإقليمي.



وقال: إن الصين تقترح إقامة منصة حوار متعددة الأطراف في منطقة الخليج لبدء عملية حوار شامل ومواصلة بناء توافق بشأن قضايا الأمن الإقليمي.