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شاهد: وصول وفد إسرائيلي أمريكي للمغرب بأول رحلة تجارية بين تل أبيب والرباط

شاهد: وصول وفد إسرائيلي أمريكي للمغرب بأول رحلة تجارية بين تل أبيب والرباط
رام الله - دنيا الوطن
وصل وفد أميركي ـ إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء إلى المغرب، في أول رحلة مباشرة من تل أبيب للرباط.

والوفد برئاسة مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، غاريد كوشنير، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، لتوقيع سلسلة اتفاقات ثنائية، تجسيداً لما اتفق عليه من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب والرباط.

ويتوجه الوفد المشترك الى الرباط، على متن أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل الى المغرب تقوم شركة "العال" بتسييرها.

وتم تزيين الطائرة بعلمي إسرائيل والمغرب، كتبت عليهما الكلمة سلام باللغات العبرية والعربية والانجليزية.

وقال كوشنير: إن الزيارة ستخلق فرصاً جديدة للشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وقال مسؤول في الإدارة الامريكية لإذاعة (كان): إن المغرب قد ينضم إلى صندوق استثمارات في مشاريع شرق أوسطية بادرت إلى تاسيسه الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات.

وكشف عن أن واشنطن بصدد دفع تطبيع دول أخرى مع إسرائيل قبل انتهاء ولاية ترامب.


 


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