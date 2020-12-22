دولي

الرابعة في غضون عامين.. (كنيست) تحل نفسها هذه الليلة وتقرر التوجه للانتخابات

الرابعة في غضون عامين.. (كنيست) تحل نفسها هذه الليلة وتقرر التوجه للانتخابات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تحل (كنيست) تلقائياً، عند انتصاف هذه الليلة، لتذهب إسرائيل إلى جولة انتخابات، هي الرابعة في غضون عامين.

وبعد نقاش برلماني صاخب، أجهض بالقراءة الأولى في الهيئة العامة لـ (كنيست) الليلة الماضية، مشروع القانون لتأجيل حلها بغالبية 49 صوتاً، مقابل 47.

وصوت ثلاثة نواب من (أزرق أبيض)، هم أساف زامير، ورام شيفاع، وميكي حايموفيتش، ضد مشروع القانون، بخلاف موقف كتلتهم البرلمانية التي قررت الامتناع عن التصويت.

وتغيب معظم نواب (أزرق أبيض)، والوزيران ايتسيك شمولي، وعمير بيرتس من (العمل) عن عملية التصويت.

كما عارضت النائبة من (ليكود)، ميخال شير، مشروع القانون، وأعلنت انشقاقها عن (ليكود)، وانضمامها إلى الحزب الجديد برئاسة، غدعون ساعر.

ويتوقع أن تجرى الانتخابات المبكرة، في 23 من شهر آذار/مارس المقبل..

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