الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتتلف مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وأثناء عمل دوريات الشرطة في تنفيذ المذكرات القضائية ومكافحة ظاهرة المركبات غير القانونية، فقد قامت الشرطة بإلقاء القبض على 42 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 125 مذكرة قضائية، كما قامت بإتلاف 22 مركبة غير قانونية.



وأضافت الشرطة: بأنه تم تنفيذ المذكرات القضائية بحق المطلوبين أصولاً، كما تم إتلاف المركبات غير القانونية ومخالفة سائقيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على 42 مطلوباً للعدالة، وأتلفت 22 مركبة غير قانونية في محافظة الخليل.