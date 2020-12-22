شؤون فلسطينية

بيت لحم: الشرطة تنهي استعداداتها وتوجه رسالة بمناسبة أعياد الميلاد

بيت لحم: الشرطة تنهي استعداداتها وتوجه رسالة بمناسبة أعياد الميلاد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت الشرطة اليوم رسالة إلى مواطني محافظة بيت لحم وزوار المدينة، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، لدى الطوائف المسيحية التي تسير وفقا للتقويم الغربي.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن مدير شرطة المحافظة العميد حقوقي طارق الحاج تقدم بأجمل التهاني باسم المؤسسة الأمنية لأبناء الطوائف المحتفلين بعيد الميلاد المجيد وفقاً للتقويم الغربي وأعلن عن استكمال كافة استعدادات الشرطة وبالشراكة مع المؤسسة الأمنية تنفيذاً لتعليمات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية من أجل تأمين الإحتفالات بفعاليات عيد الميلاد المجيد يوم الخميس الموافق 24/12/2020 وفق الخطة الأمنية التي تم وضعها.

وجاء في الرسالة أن الشرطة أعدت خطة مرورية لتنظيم حركة المواطنين داخل بيت لحم خلال الإستقبال الرسمي لبطريرك اللاتين بيير باتيستا قادما من القدس عاصمة دولة فلسطين إلى بيت لحم عاصمة الميلاد من المدخل الشمالي بإتجاه شارع المهد ثم إلى شارع النجمة التاريخي داخل البلدة القديمة مرورا ًمن ساحة المنارة وصولاً إلى ساحة المهد حيث الإستقبال الرسمي والديني.

وأعلنت الشرطة أنه سيتم إغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلي ساحة المهد منذ ساعات الصباح أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية باستثناء مركبات الأمن والمركبات التي تحمل التصاريح الخاصة ومركبات الإسعاف والطوارئ، وستمنع الشرطة وقوف المركبات بكافة أنواعها على كلا الإتجاهين من محيط مسجد بلال بن رباح وحتى مفرق محطة الباصات المركزية في منطقة باب الدير والشارع الفرعي الواصل إلى دوار العمل وأن الشرطة ستشدد من إجراءاتها على الدخول إلى ساحة المهد بما يتوافق مع البروتوكولات الصحية الخاصة بمنع التجمهر وارتداء الكمامات.

ويهيب العميد الحاج بالمواطنين بضرورة التعاون مع رجال الشرطة والأمن واحترام النظام العام والإلتزام بالتعليمات وكل إجراءات السلامة العامة التي سيتم اتخاذها للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق الامن والنظام.

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