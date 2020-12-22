الرئيس عباس يوجه وزيرة الصحة بضرورة الإسراع بالحصول على لقاح (كورونا)

الرئيس عباس والكيلة

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رام الله - دنيا الوطن

وجه الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، كلا من وزيري الخارجية، رياض المالكين والصحة، مي الكيلة، بالإسراع في الحصول على لقاح (كورونا)



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس للوزيرين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



واستمع الرئيس عباس من وزيرة الصحة، إلى شرح مفصل حول الوضع الوبائي في فلسطين، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة للحد من انتشار فيروس (كورونا).



كما أطلع وزير الخارجية، الرئيس، على الاتصالات التي تجريها فلسطين مع مختلف الدول حول العالم من أجل تأمين الحصول على لقاح ضد الفيروس.



ووجه الرئيس عباس وزيرة الصحة، بضرورة الإسراع بالحصول على اللقاح، مشددا على أهمية تقديم كل ما من شأنه التخفيف من معاناة أبناء شعبنا جراء هذه الجائحة.