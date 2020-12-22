وفاة رئيس الوزراء السوري الأسبق بفيروس (كورونا)

محمد مصطفى ميرو

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رام الله - دنيا الوطن

توفي رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق الدكتور محمد مصطفى ميرو، اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد.



وكان وزير الصناعة السوري السابق، محمد معن زين العابدين جذبة، توفي أمس الاثنين، إثر مضاعفات إصابته بفيروس (كورونا)، وهو الوزير السابق الثاني الذي يقضي بالفيروس بعد وزير الزراعة أحمد القادري.