جيش الاحتلال يعزز فرقة الضفة بقوات قتالية بهدف حماية المستوطنات

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه في إطار التقييم المستمر للوضع في الجيش، فقد تقرر تعزيز فرقة الضفة بقوات قتالية بهدف حماية المستوطنات والمحاور في المنطقة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "كما تقرر الحد من مغادرة المقاتلين في الفرقة اعتبارا من اليوم الثلاثاء".



وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد أطلقت النار على شاب فلسطيني، أمس الاثنين في مدينة القدس، بزعم محاولته تنفيذ عملية اطلاق نار، مما أسفر عن استشهاده.