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جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يقتل 12 عنصراً من تنظيم الدولة بالموصل

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يقتل 12 عنصراً من تنظيم الدولة بالموصل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن جهاز مكافحة الإرهاب، قتل 12 عنصراً من تنظيم الدولة في مدينة الموصل شمالي البلاد.

وقال في بيان صحفي: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب، فجر اليوم الثلاثاء، بعملية عسكرية جديدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: أن "العملية استندت على جهد استخباري ومعلوماتي، وانطلقت في بادوش غربي مدينة الموصل، وأسفرت عن مقتل 12 عنصراً من بقايا عناصر تنظيم الدولة".

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