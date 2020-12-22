اشتية: يجب تشكيل تحالف دولي لإحياء عمية السلام ترأسه الرباعية الدولية









رام الله - دنيا الوطناستقبل الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية البرتغال، اوغستو سانتوس سيلفا، بحضور وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، حيث بحث معه آخر التطورات والمستجدات السياسية.وشدد اشتية على أهمية كسر الأمر الواقع، وتطبيق دعوة البرلمان البرتغالي للحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، لما فيه من حفاظ على حل الدولتين من التلاشي في ظل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الممنهج، والخطوات الإسرائيلية في تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تشكيل تحالف دولي لإعادة احياء عملية السلام، ترأسه الرباعية الدولية، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي لإنهاء الاحتلال وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.وأكد اشتية على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين على صعيد العديد من القطاعات، وتفعيل اللجان المشتركة بما يشمل رجال الأعمال والتبادل الأكاديمي والثقافي، بالإضافة إلى تعزيزها على المستوى الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني.من جانبه، أكد اوغتسو على دعم بلاده لحل الدولتين، وأن أوروبا ستعمل على إنجاز ذلك، بالإضافة إلى علاقات الصداقة التي تربط البلدين.