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مطار الكويت يرفع قرار حظر الإغلاق أمام أربع رحلات

مطار الكويت يرفع قرار حظر الإغلاق أمام أربع رحلات
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر مطلعة في الإدارة العامة للطيران المدني في مطار الكويت الدولي، عن السماح بفتح المجال الجوي، بعد جدولة أربع رحلات من دبي وأبوظبي والدوحة وبيروت.

وأوضحت المصادر لصحيفة (الراي) الكويتية، أنه بناء على التعليمات الصحية، تقرر فتح المطار اليوم الثلاثاء، لعودة الركاب الراغبين بالعودة إلى البلاد، لافتة إلى أن الرحلات، تشمل الركاب من جميع الفئات المواطنين والوافدين، الذين لديهم إقامات سارية فقط.

واختتمت المصادر، بأن الطيران المدني، سمح بفتح الحجوزات للراغبين بالعودة إلى الكويت، بعد أن أغلق المطار لمدة تجاوزت 12 ساعة.

وكان مركز التواصل الحكومي في الكويت، أعلن أمس، عن إغلاق الحدود، وتعليق رحلات الطيران التجاري، اعتباراً من أمس الاثنين، وحتى أول كانون الثاني/ يناير المقبل.

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