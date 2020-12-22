شؤون فلسطينية

مستوطنة تُحاول دهس ثلاثة أطفال أشقاء بالخليل

مستوطنة تُحاول دهس ثلاثة أطفال أشقاء بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
حاولت مستوطنة، اليوم الثلاثاء، دهس ثلاثة أطفال أشقاء في منطقة جبل جالس بمحاذاة مستوطنة (حفال جال) المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل.

وقال المواطن راشد التميمي، أحد سكان المنطقة: إن مستوطنة حاولت دهس ثلاثة طفال أشقاء وهم: غزل محمود برادعية (11 عاماً)، ونور (8 أعوام)، ومصطفى (3 أعوام)، أثناء مرورهم من الشارع، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف: أن المستوطنة، دخلت بمركبتها إلى مدخل الطريق باتجاههم، لولا تدخل أحد المواطنين في اللحظات الأخيرة، حيث لاذت بالفرار.

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