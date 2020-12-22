خلال اتصال مع بوتين.. الرئيس عباس: نتطلع للحصول على اللقاح الروسي بأسرع وقت ممكن

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رام الله - دنيا الوطن

جرى اتصال هاتفي، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحثا العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني والروسي الصديقين.



واطلع الرئيس عباس، بوتين، على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وجدد الرئيس، التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني للانخراط في عملية سياسية جدية، تحت رعاية الرباعية الدولية قائمة على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مؤكداً أهمية عقد المؤتمر الدولي للسلام في النصف الأول من العام المقبل لإطلاق عملية السلام.



وشكر الرئيس عباس، الرئيس الروسي، على مواقف بلاده الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، والتي تؤكد متانة روابط الصداقة التي تربط روسيا وفلسطين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بحرص الرئيس بوتين الشديد على دفع جهود تحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية في المنطقة للامام.



وقدم الرئيس، الشكر لروسيا وشعبها الصديق، على مواصلتها تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وخاصة في المجال الطبي، معرباً عن تقدير الجانب الفلسطيني للجهود الروسية في إرسال المساعدات والوفود الطبية، لمواجهة الوباء، متطلعاً للحصول على اللقاح الروسي (سبوتنك- V) باسرع وقت ممكن لوقاية أبناء شعبنا من هذا الوباء.



بدوره، أكد الرئيس الروسي، مواقف بلاده الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، وتحت رعاية الرباعية، وتأييد روسيا لعقد المؤتمر الدولي للسلام؛ لاطلاق عملية السلام، خاصة أنه كان لروسيا مبادرة في هذا الشأن، جاءت في القرار الأممي 1850.



وشدد الرئيس بوتين، على حرص بلاده على تقديم المساعدات الطبية اللازمة للقطاع الطبي الفلسطيني لمواجهة وباء (كورونا)، مؤكداً استعداد روسيا لتوفير كميات يتفق عليها من اللقاح الذي نجحت بإنتاجه ضد فيروس (كورونا)، ووفق تفاهمات، تتم بين وزارتي الصحة والجهات المعنية في البلدين.



وتطرق الرئيسان إلى آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية، وأكد الرئيس عباس، أهمية الوحدة الفلسطينية، وتم التأكيد على أهمية الدعم الروسي للمصالحة، وأهمية دعم الجهود المبذولة من مصر.