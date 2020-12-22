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الكاظمي يُوجه بضبط الحدود العراقية السورية بالكامل

الكاظمي يُوجه بضبط الحدود العراقية السورية بالكامل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه القوات المسلحة، بضرورة ضبط الحدود العراقية السورية بالكامل.

وقال في تصريح صحفي، إن "الحدود العراقية السورية، وهي 610 كليومترات، تم تأمين أغلبها، وهناك عمل كبير من قبل وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي، فضلاً عن وجود معدات كاملة مقدمة من وزارة الموارد المائية لحفر خندق، وهو في مراحله الأخيرة، وكذلك وضع سداد ترابية، وسياج PRC"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف، أن "قوات التحالف الدولي، تسهم في عملية إمداد الكثير من المعدات التي ستوضع على الحدود، كما أن قيادة العمليات المشتركة والتحالف، يعملان على نصب أبراج ذات قيمة مادية وعملية كبرى جداً، فيها أجهزة ومعدات حديثة، تحتوي على إمكانيات وقدرات تمكننا من السيطرة على الكثير من الأعمال التي يقوم بها المسلحون".

يذكر، أن العراق يعمل منذ سنوات على تأمين الحدود مع سوريا، حيث كان تنظيم الدولة، يستغلها للعبور بين البلدين، وما زالت حتى الآن هناك عمليات تهريب لمقاتلي التنظيم على الحدود بينهما.

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