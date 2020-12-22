(بتسيلم): اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين تأتي في إطار حملة كبيرة ممنهجة

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير البحث الميداني في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) كريم جبران، إن انتهاكات المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة والمتصاعدة في الفترة الأخيرة، تأتي في إطار حملة كبيرة ممنهجة، تهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي، لفرض وقائع جديدة في الساحة.



وأضاف جبران في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء: ان هذه الاعتداءات، تتم بدعم من جيش وحكومة الاحتلال للمستوطنين، ومواقفهم المتطرفة تجاه المواطنين وممتلكاتهم.



وصعدت عصابات المستوطنين من اعتداءاتها في عدد من القرى والبلدات بمحافظات الوطن، بحماية من جيش وشرطة الاحتلال.



وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة، مراد شتيوي، لإذاعة (صوت فلسطين)، إن هذه الاعتداءات، تأتي في إطار التصعيد الاستعماري ضد شعبنا وممتلكاته، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك ردة فعل جماعية توازي المخاطر، التي طالت المواطنين ومحالهم ومنازلهم ومركباتهم.



وأعلن شتيوي، أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ستقوم بسلسلة من الفعاليات لحماية الأراضي، حيث نجحت المقاومة الشعبية في إزالة بؤر استيطانية، عبر حملة تم إطلاقها في عصيرة الشمالية، تتمثل بزراعة أشجار الزيتون في المناطق المهددة بالاستيلاء، بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة، مشيراً إلى أنه سيتم توفير سياج لحماية هذه المناطق، وأيدٍ عاملة، ووسائل ري لرعاية الأشتال.