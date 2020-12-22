التنمية: ننفي حجب آلاف الأسر من المخصصات والعام المقبل سيشهد التزاماً بأربع دفعات

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رام الله - دنيا الوطن

نفى لؤي المدهون، مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، حجب آلاف الأسر من مخصصات التنمية الاجتماعية، لافتاً إلى أن الأمر يتعلق بعشرات الأسر، التي تم حجبها بعد تحديث بياناتهم ميدانياً.



وقال المدهون في تصريحات لإذاعة (صوت القدس) اليوم الثلاثاء: "العام الماضي، تم حجب 1000 أسرة، وتم إعادة 700 أسرة منهم وبقى 360، وتم التوقيع من قبل وزير التنمية على إعادتهم الدفعة القادمة".



وأشار المدهون إلى أن عدد الأسر، التي ستستفيد من المخصصات المالية 80 ألف أسرة بواقع 106 ملايين شيكل، منوهاً إلى أنه سيتم صرف شيك واحد، والعام المقبل، سيشهد التزاماً بالصرف لأربع دفعات.