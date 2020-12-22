الصحة: تسجيل 29 حالة وفاة و1561 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 81.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.



وأشارت الكيلة، خلال التقرير اليومي الخاص بتطورات تفشي فيروس (كورونا) المستجد، إلى أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية هي: "بيت لحم 1، الخليل 2، طوباس 1، نابلس 4، رام الله 1، جنين 2، سلفيت 2، طولكرم 3، أريحا 1"، و12 وفاة حالة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1561 إصابة، سجلت على النحو التالي: "بيت لحم (98)، ضواحي القدس (62)، الخليل (166)، طوباس (22)، نابلس (131)، رام الله (268)، جنين (156)، سلفيت (39)، طولكرم (71)، قلقيلية (18)، أريحا (14)"، قطاع غزة (516).



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: بيت لحم (343)، الخليل (174)، طوباس (16)، نابلس (108)، رام الله (230)، جنين (137)، سلفيت (43)، طولكرم (61)، قلقيلية (52)، أريحا (14)"، قطاع غزة (630).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 124 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.