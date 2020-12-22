دولي

أين تُوجد السلالة الجديدة من فيروس (كورونا)؟

أين تُوجد السلالة الجديدة من فيروس (كورونا)؟
رام الله - دنيا الوطن
رجح رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، أن يكون أحدث تحور لفيروس (كورونا) الذي ظهر في بريطانيا، موجود كذلك في ألمانيا، لكنه أضاف: أن البيانات لم تظهر وجوده بعد.

يذكر، أن بريطانيا، أعلنت الأسبوع الماضي، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كورونا)، وهي أسرع انتشاراً من السابقة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعلن عدد من الدول، تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا، أو فرض قيود على السفر إليها.

كما أعلنت جمهورية جنوب إفريقيا، عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس (كورونا) هي (501.V2).

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