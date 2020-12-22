الاحتلال يهدم بركسات ومنشآت تجارية وكراجات شرق القدس

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بركسات ومنشآت تجارية وكراجات قرب قرية السواحرة، وفي جبل المكبر، وبلدة العيزرية، شرق القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان، أن جرافات وآليات لجيش الاحتلال، يرافقها عدد من الدوريات، اقتحمت، اليوم الثلاثاء، كراجات ومنشآت تجارية على طريق وادي النار قرب حاجز (الكونتينر) العسكري، وشرعت بهدمها وتفكيكها ومصادرة محتوياتها، كما هدمت كراجا لتصليح المركبات في جبل الكبر، وآخر بالعيزرية شرق المدينة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقال المقدسي، أكرم فؤاد شقيرات، إن بلدية الاحتلال بالقدس، هدمت كراج (ميكانيك) لتصليح المركبات، مملوك له مكون من الطوب والحديد والزينكو، بالإضافة إلى مدخل الكراج في حي الصلعة من جبل المكبر، مضيفاً أنها عاثت خراباً وفساداً في أرضه المجاورة خلال عملية الهدم.



وفي العيزرية، أفاد شهود عيان، بأن جرافات الاحتلال، هدمت كراجا لتصليح المركبات، يعود ملكيته إلى المواطن محمود الباشا، في وادي الجير، الطريق الرابطة بين بلدات العيزرية والسواحرة وأبو ديس، بحجة عدم الترخيص، حسب الوكالة الرسمية.