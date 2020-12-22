108 مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 108 مستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت الأوقاف الإسلامية، بأن عمليات الاقتحام، تمت عبر مجموعات من باب المغاربة، وصولاً إلى مصلى الرحمة، حيث نفذ المستوطنون جولات استفزازية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.