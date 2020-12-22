طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)









غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 34390 إصابة.وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 12 حالة وفاة، و516 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين المواطنين في مختلف مناطق القطاع.