العُمري: هكذا استعدت شركة كهرباء محافظة القدس لفصل الشتاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن هشام العُمري، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، ومديرها العام، أن الشركة، بذلت كل جهد يلزم خلال العام الحالي، بهدف عدم العودة إلى مربع القطع المزعج واستقبال فصل الشتاء، عبر تشغيل المزيد من المحطات والمحولات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية وعمليات الصيانة الدورية وغسيل الشبكات، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الموردة من الأردن الشقيق إلى 40 ميجا.
وبيّن العُمري في بيان صدر عنه اليوم تزامناً مع بدء فصل الشتاء، أن جهوداً ضخمة بذلتها طواقمنا ومجلس إدارة الشركة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية، لتشغيل محطة قلنديا بقدرة 100 ميجا، بالإضافة إلى زيادة القدرة التحويلية لبيت لحم وجنوب القدس بقدرة 20 ميجا إضافية، والجهود الجبارة للطواقم الميدانية في تطوير البنية التحتية في بلدتي العيسوية وصور باهر في القدس.
وتنفيذاً للخطة الخمسية التي أطلقتها الشركة مؤخراً، أكد رئيس مجلس الإدارة، أننا تتابع بالتفصيل النتائج الإيجابية لتشغيل المحطات والمحولات الجديدة، وما تلاها من الحد بشكل ملحوظ في الانقطاعات الكهربائية بمناطق الامتياز، وقال: "لن نسمح بتكرار تجربة الشتاء الماضي وتحت أي ظرف، وما بذلناه من جهود سيحد كثيراً في الانقطاعات من التيار الكهربائي".
وانطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية، دعا العُمري في ختام بيانه، جمهور المشتركين إلى متابعة مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالشركة (الفيسبوك والانستغرام) وما سيتم نشره من قبل الطواقم الإعلامية من معلومات وإرشادات حول التقليل في استهلاك الكهرباء لما له من منافع مادية لصالح المشتركين، بالإضافة إلى طرق الاستخدام الآمن للكهرباء.
أعلن هشام العُمري، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، ومديرها العام، أن الشركة، بذلت كل جهد يلزم خلال العام الحالي، بهدف عدم العودة إلى مربع القطع المزعج واستقبال فصل الشتاء، عبر تشغيل المزيد من المحطات والمحولات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية وعمليات الصيانة الدورية وغسيل الشبكات، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الموردة من الأردن الشقيق إلى 40 ميجا.
وبيّن العُمري في بيان صدر عنه اليوم تزامناً مع بدء فصل الشتاء، أن جهوداً ضخمة بذلتها طواقمنا ومجلس إدارة الشركة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية، لتشغيل محطة قلنديا بقدرة 100 ميجا، بالإضافة إلى زيادة القدرة التحويلية لبيت لحم وجنوب القدس بقدرة 20 ميجا إضافية، والجهود الجبارة للطواقم الميدانية في تطوير البنية التحتية في بلدتي العيسوية وصور باهر في القدس.
وتنفيذاً للخطة الخمسية التي أطلقتها الشركة مؤخراً، أكد رئيس مجلس الإدارة، أننا تتابع بالتفصيل النتائج الإيجابية لتشغيل المحطات والمحولات الجديدة، وما تلاها من الحد بشكل ملحوظ في الانقطاعات الكهربائية بمناطق الامتياز، وقال: "لن نسمح بتكرار تجربة الشتاء الماضي وتحت أي ظرف، وما بذلناه من جهود سيحد كثيراً في الانقطاعات من التيار الكهربائي".
وانطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية، دعا العُمري في ختام بيانه، جمهور المشتركين إلى متابعة مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالشركة (الفيسبوك والانستغرام) وما سيتم نشره من قبل الطواقم الإعلامية من معلومات وإرشادات حول التقليل في استهلاك الكهرباء لما له من منافع مادية لصالح المشتركين، بالإضافة إلى طرق الاستخدام الآمن للكهرباء.
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