العُمري: هكذا استعدت شركة كهرباء محافظة القدس لفصل الشتاء

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن هشام العُمري، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، ومديرها العام، أن الشركة، بذلت كل جهد يلزم خلال العام الحالي، بهدف عدم العودة إلى مربع القطع المزعج واستقبال فصل الشتاء، عبر تشغيل المزيد من المحطات والمحولات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية وعمليات الصيانة الدورية وغسيل الشبكات، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الموردة من الأردن الشقيق إلى 40 ميجا.



وبيّن العُمري في بيان صدر عنه اليوم تزامناً مع بدء فصل الشتاء، أن جهوداً ضخمة بذلتها طواقمنا ومجلس إدارة الشركة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية، لتشغيل محطة قلنديا بقدرة 100 ميجا، بالإضافة إلى زيادة القدرة التحويلية لبيت لحم وجنوب القدس بقدرة 20 ميجا إضافية، والجهود الجبارة للطواقم الميدانية في تطوير البنية التحتية في بلدتي العيسوية وصور باهر في القدس.



وتنفيذاً للخطة الخمسية التي أطلقتها الشركة مؤخراً، أكد رئيس مجلس الإدارة، أننا تتابع بالتفصيل النتائج الإيجابية لتشغيل المحطات والمحولات الجديدة، وما تلاها من الحد بشكل ملحوظ في الانقطاعات الكهربائية بمناطق الامتياز، وقال: "لن نسمح بتكرار تجربة الشتاء الماضي وتحت أي ظرف، وما بذلناه من جهود سيحد كثيراً في الانقطاعات من التيار الكهربائي".



وانطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية، دعا العُمري في ختام بيانه، جمهور المشتركين إلى متابعة مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالشركة (الفيسبوك والانستغرام) وما سيتم نشره من قبل الطواقم الإعلامية من معلومات وإرشادات حول التقليل في استهلاك الكهرباء لما له من منافع مادية لصالح المشتركين، بالإضافة إلى طرق الاستخدام الآمن للكهرباء.