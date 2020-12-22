محافظة قلقيلية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين المخالطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، لافتة إلى أن جميع المصابين من المخالطين.



وأشارت المحافظة في تصريح لها على موقع (فيسبوك)، إلى أن الإصابات، توزعت على العديد من المناطق، منهال 12 إصابة في مدينة قلقيلية، وإصابة في كل من عسلة، وعزون عتمة، واماتين، وكفر ثلث، والضبعة، وإصابتان في عزون.



وفي السياق، أكدت المحافظة، تعافي 52 حالة، كانت مصابة بفيروس (كورونا)، منوهة في الوقت ذاته إلى أن مجموع الإصابات النشطة، حتى اليوم الثلاثاء، بلغ 456 إصابة نشطة.



وأوضحت، أنه منذ بدء الجائحة، بلغ عدد الإصابات الإجمالي 3715 إصابة، وعدد الوفيات 42 حالة، وعدد حالات التعافي 3217.