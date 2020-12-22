الهند تُسجل أقل عدد إصابات يومية بـ (كورونا) منذ 6 أشهر

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19556 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وهو أقل عدد إصابات يومية منذ الثالث من تموز/ يوليو الماضي.



ويشير إحصاء (رويترز) إلى أن إجمالي الإصابات في الهند، بلغ 10.08 مليون.



وانخفضت الإصابات اليومية بشكل مطرد في الهند، منذ ذروتها في أيلول/ سبتمبر، برغم موسم الأعياد المزدحم الشهر الماضي، وسجلت الهند ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.



وقالت وزارة الصحة: إنها سجلت 301 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 146111.