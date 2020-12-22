الهند تُسجل أقل عدد إصابات يومية بـ (كورونا) منذ 6 أشهر
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19556 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وهو أقل عدد إصابات يومية منذ الثالث من تموز/ يوليو الماضي.
ويشير إحصاء (رويترز) إلى أن إجمالي الإصابات في الهند، بلغ 10.08 مليون.
وانخفضت الإصابات اليومية بشكل مطرد في الهند، منذ ذروتها في أيلول/ سبتمبر، برغم موسم الأعياد المزدحم الشهر الماضي، وسجلت الهند ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الصحة: إنها سجلت 301 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 146111.
أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19556 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وهو أقل عدد إصابات يومية منذ الثالث من تموز/ يوليو الماضي.
ويشير إحصاء (رويترز) إلى أن إجمالي الإصابات في الهند، بلغ 10.08 مليون.
وانخفضت الإصابات اليومية بشكل مطرد في الهند، منذ ذروتها في أيلول/ سبتمبر، برغم موسم الأعياد المزدحم الشهر الماضي، وسجلت الهند ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الصحة: إنها سجلت 301 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 146111.
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