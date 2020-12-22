باكستان: نرفض الاعتراف بإسرائيل إلى حين التوصل لتسوية دائمة للقضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد شاه محمود قريشي، وزير الخارجية الباكستاني، موقف بلاده الثابت، الرافض للاعتراف بإسرائيل، إلى حين التوصل إلى "تسوية دائمة وملموسة" للقضية الفلسطينية.



وجاءت تصريحات قريشي، خلال مؤتمر صحفي، بعد يوم واحد فقط من زيارته للإمارات.



ونفت إسلام أباد، تقارير جاءت معظمها من وسائل إعلام اسرائيلية، ادعت أن "إسلام أباد، أرسلت سراً، مبعوثاً إلى تل أبيب"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.