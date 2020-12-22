قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، استدعت خلالها والد الشهيد محمود كميل، لمقابلة مخابراتها، كما واعتقلت ثلاثة شبان من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.



ففي جنين، استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن عمر صادق كميل من بلدة قباطية جنون جنين، لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم الاحتلالي غرب جنين.



والمواطن كميل، هو والد الشهيد الفتى محمود عمر كميل، والذي ارتقى شهيداً بعد تنفيذه عملية إطلاق نار بطولية الليلة الماضية قرب باب حطة بالقدس المحتلة.



وأفرجت سلطات الاحتلال عن المواطن كميل، بعد ساعات من التحقيق، والتهديد بهدم منزله.



وارتقى الشهيد محمود كميل، مساء أمس الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار بطولية، أصيب خلالها جندي إسرائيلي.



وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم منزل الأسير المحرر مجدي الخياط من بلدة عبوين قضاء رام الله، وتركت فيه خراباً كبيراً بعد تفجير مدخل منزله.



واقتحمت قوات الاحتلال، مخيم عقبة جبر في أريحا، وشنت حملة دهم وتفتيش في عدة أحياء بالمخيم.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان وهم: هيثم مصطفى، ومحمد مصطفى، ويونس أبو الحمص، بعد اقتحام بلدة

العيسوية.



وذكرت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان، تزامنت مع اقتحام قوات الاحتلال للبلدة واعتقالها الشبان، استخدمت خلالها القنابل الغازية والصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



وفي السياق، واصل المستوطنون الليلة وفجر اليوم، اعتداءات في مناطق عدة من الضفة الغربية، خاصة في محيط محافظة نابلس وطريق نابلس رام الله وشرق بيت لحم.



ورصد التقرير الدوري، الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



وبلغ عدد المعتقلين (417) مواطنًا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (341) اقتحاماً، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (500) حاجز، فيما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، وفق التقرير.



وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (348، 276، 265) انتهاكاً على التوالي.