الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ببلدة سلوان

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رام الله - دنيا الوطن

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتياً في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.



وقالت مصادر محلية: إن جيش الاحتلال، أجبر عائلة الفلسطينية سهير غيث، على هدم منزلها الصغير، في حي وادي قدوم بسلون؛ بعد وقتٍ قصير من تسليمها إخطاراً بالهدم.



وهددت سلطات الاحتلال، عائلة غيث بدفع غرامة مالية بقيمة 45 ألف شيكل (نحو 13 ألف دولار) في حال نفذت جرافات الاحتلال

الهدم.



ويضطر الفلسطينيون لهدم منازلهم بأيديهم في القدس، لتفادي دفع غرامات باهظة، تفرضها بلدية الاحتلال.



وتأتي عمليات الهدم، بحجة عدم الترخيص، التي تستخدمها بلدية الاحتلال؛ لمنع التمدد الطبيعي للفلسطينيين، والتضييق عليهم ومصادرة أراضيهم؛ لتهويد المدينة المقدسة والسيطرة الكاملة على الأرض.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة، ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



وصعدت قوات الاحتلال من هدم منازل المواطنين، حيث بلغ عدد المنازل، التي هدمت (34) منزلًا، فضلًا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، مقابل (16) منزلاً الشهر الذي سبقه.



وبحسب التقرير، بلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (138) منشأة، كما بلغت عدد الممتلكات المصادرة (49) تنوعت بين مصادرة معدات ومركبات وآليات ومواد بناء وخيام، مقابل (20) في الشهر الذي سبقه.



وتعد مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (348، 276، 265) انتهاكاً توالياً.