شركة إسرائيلية تُهدد بقطع المياه عن أحياء فلسطينية في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

هددت شركة إسرائيلية، بقطع المياه عن سكان الأحياء الفلسطينية، الواقعة خلف الجدار الفاصل، بمدينة القدس المحتلة، وذلك بسبب خلاف حول الميزانية مع وزارة المالية.



ووفق ما أفاده موقع (i24)، فإنّ رئيس مجلس شركة "جيحون" للمياه والمجاري في القدس آفي بالشنيكوف، أكّد على أنّ شركته عزمت على وقف تزويد الأحياء الفلسطينية الواقعة خلف الجدار الفاصل شرقي مدينة القدس بالمياه، في حال لم يتم توقيع اتفاقية جديدة مع وزارة المالية، وسلطة المياه في نهاية العام الجاري.



وأوضح بالشنيكوف، أنّ وزارة المالية، ترفض التوقيع على اتفاقية جديدة، تضمن الميزانية المطلوبة لإمدادات المياه للأحياء الواقعة خلف الجدار، مُطالباً بالتعويض عن الأضرار المالية التي لحقت بالشركة، بسبب عدم وجود تعويض عن الاستهلاك الحالي للمياه في تلك الأحياء.