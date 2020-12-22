الصحة بغزة: 12 حالة وفاة و516 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، تسجيل 12 حالة وفاة، و516 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 2163 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 630 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 34390 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9574 حالة.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 24533 حالة، وإجمالي الوفيات 283 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 312 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 203 حالة.