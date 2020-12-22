شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت قائمة الأسعار المحدثة للخضروات، وسعر كيلو الدجاج واللحوم وطبق البيض بالشيكل، صباح اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

طماطم 2

خيار 1.5

بصل 3.3

كوسا 2.5

باذنجان 2.5

بطاطس 2.5

فلفل 2

جزر 2

ثوم 12

ملفوف 3

زهرة 3

قرع 2

ليمون 2

ملوخية 3

فصوليا 5

بيض 10

دجاج 8.5

لحمة 35.

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