تعرف على أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت قائمة الأسعار المحدثة للخضروات، وسعر كيلو الدجاج واللحوم وطبق البيض بالشيكل، صباح اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:
طماطم 2
خيار 1.5
بصل 3.3
كوسا 2.5
باذنجان 2.5
بطاطس 2.5
فلفل 2
جزر 2
ثوم 12
ملفوف 3
زهرة 3
قرع 2
ليمون 2
ملوخية 3
فصوليا 5
بيض 10
دجاج 8.5
لحمة 35.
جاءت قائمة الأسعار المحدثة للخضروات، وسعر كيلو الدجاج واللحوم وطبق البيض بالشيكل، صباح اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:
طماطم 2
خيار 1.5
بصل 3.3
كوسا 2.5
باذنجان 2.5
بطاطس 2.5
فلفل 2
جزر 2
ثوم 12
ملفوف 3
زهرة 3
قرع 2
ليمون 2
ملوخية 3
فصوليا 5
بيض 10
دجاج 8.5
لحمة 35.
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