موسكو: على واشنطن العودة غير المشروطة للصفقة النووية مع طهران

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رام الله - دنيا الوطن

شددت وزارة الخارجية الروسية، على ضرورة عودة الولايات المتحدة اللامشروطة، للاتفاق النووي المبرم مع طهران.



وأعربت الوزارة عن ثقة موسكو، بضرورة أن تتم عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، بدون أي شروط مسبقة واستعداد روسيا للعمل مع شركائها "لمساعدة الأمريكيين في العودة إلى طريق الصواب، بما يخدم المصالح المشتركة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وذكر البيان، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، أعرب عن ترحيب موسكو بتصريحات إيران، حول استعدادها للعودة إلى التزامها الكامل بالصفقة النووية، فور عودة الولايات المتحدة إليها.



وأعربت الخارجية، عن أمل موسكو في أن تسمع واشنطن هذه الرسالة الإيرانية، مؤكدة أن "التقيد الدقيق ببنود قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي من قبل الجانب الأمريكي، ليس مسألة اختيار بل التزام كل دولة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة".