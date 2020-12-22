دولي

موسكو: على واشنطن العودة غير المشروطة للصفقة النووية مع طهران

موسكو: على واشنطن العودة غير المشروطة للصفقة النووية مع طهران
رام الله - دنيا الوطن
شددت وزارة الخارجية الروسية، على ضرورة عودة الولايات المتحدة اللامشروطة، للاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وأعربت الوزارة عن ثقة موسكو، بضرورة أن تتم عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، بدون أي شروط مسبقة واستعداد روسيا للعمل مع شركائها "لمساعدة الأمريكيين في العودة إلى طريق الصواب، بما يخدم المصالح المشتركة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكر البيان، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، أعرب عن ترحيب موسكو بتصريحات إيران، حول استعدادها للعودة إلى التزامها الكامل بالصفقة النووية، فور عودة الولايات المتحدة إليها.

وأعربت الخارجية، عن أمل موسكو في أن تسمع واشنطن هذه الرسالة الإيرانية، مؤكدة أن "التقيد الدقيق ببنود قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي من قبل الجانب الأمريكي، ليس مسألة اختيار بل التزام كل دولة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة". 

أخبار ذات صلة

ماكرون يُعلن انطلاق استراتيجية التطعيم في فرنسا بعد عيد الميلاد

ماكرون يُعلن انطلاق استراتيجية التطعيم في فرنسا بعد عيد الميلاد

فشل نتنياهو بموضوع الميزانية قد يحل (كنيست) الليلة

فشل نتنياهو بموضوع الميزانية قد يحل (كنيست) الليلة

ماليزيا تعتزم الحصول على لقاح (سبوتنيك V) الروسي

ماليزيا تعتزم الحصول على لقاح (سبوتنيك V) الروسي

مبعوثة أمريكا لدى الأمم المتحدة تزور إسرائيل اليوم

مبعوثة أمريكا لدى الأمم المتحدة تزور إسرائيل اليوم

هذه الدولة تترقب آخر ضربة تجارية من ترامب

هذه الدولة تترقب آخر ضربة تجارية من ترامب

علاج ترامب من (كورونا).. ما قصة (كوكتيل سوبرمان)؟

علاج ترامب من (كورونا).. ما قصة (كوكتيل سوبرمان)؟

الأسبوع الماضي.. (كورونا) قتلت شخصًا كل 33 ثانية في أمريكا

الأسبوع الماضي.. (كورونا) قتلت شخصًا كل 33 ثانية في أمريكا

شاهد: الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن وعقيلته يتلقيان لقاح فيروس (كورونا)

شاهد: الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن وعقيلته يتلقيان لقاح فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

مصطفى البرغوثي: حكومة نتنياهو تنفذ تطعيمًا عنصريًا ضد الوباء

مصطفى البرغوثي: حكومة نتنياهو تنفذ تطعيمًا عنصريًا ضد الوباء

مُشادة بين الرجوب والعاروري.. الأحمد يكشف كواليس محادثات القاهرة الشهر الماضي

مُشادة بين الرجوب والعاروري.. الأحمد يكشف كواليس محادثات القاهرة الشهر الماضي

الشرطة تُغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

الشرطة تُغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

سلفيت: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة

سلفيت: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة

الأطر العمالية بالمحافظات الجنوبية تُوضح موقفها بشأن الإعلان عن صرف مساعدات لمتضرري (كورونا)

الأطر العمالية بالمحافظات الجنوبية تُوضح موقفها بشأن الإعلان عن صرف مساعدات لمتضرري (كورونا)

(أونروا): سيتم تأجيل دفع الرواتب لهذا الشهر بسبب نقص التمويل الكافي

(أونروا): سيتم تأجيل دفع الرواتب لهذا الشهر بسبب نقص التمويل الكافي

شاهد: لحظة تنفيذ شاب لعملية إطلاق النار في باب حطة بالقدس

شاهد: لحظة تنفيذ شاب لعملية إطلاق النار في باب حطة بالقدس

منوعات

شاهد: نضال أحمدية تكشف حقيقة عمل هيفاء وهبي بالدعارة..وتهاجم زينب فياض

شاهد: نضال أحمدية تكشف حقيقة عمل هيفاء وهبي بالدعارة..وتهاجم زينب فياض

شاهد: بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. ماجد المصري يسخر من ابنه

شاهد: بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. ماجد المصري يسخر من ابنه

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

عربي

إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب

إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب

السودان يمنع دخول القادمين من ثلاث دول

السودان يمنع دخول القادمين من ثلاث دول

قيس سعيد: تونس لن تسقط وسيُثبت التاريخ من هو الخائن

قيس سعيد: تونس لن تسقط وسيُثبت التاريخ من هو الخائن

السعودية تنفي تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) المتحور داخل أراضيها

السعودية تنفي تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) المتحور داخل أراضيها