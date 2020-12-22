فشل نتنياهو بموضوع الميزانية قد يحل (كنيست) الليلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

فشل بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، في المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون لتأجيل الموعد النهائي لإقرار الميزانية العامة لمدة أسبوعين آخرين، ما يقلص فرص التسوية بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض)، ويعزز فرص الذهاب إلى انتخابات إسرائيلية جديدة في آذار/ مارس المقبل.



ووفق موقع (عرب 48) فقد عارض القانون 49 عضو كنيست وأيده 47 عضواً.



وسقط الاقتراح بعد أن صوت ثلاثة أعضاء كنيست من (أزرق أبيض) أساف زامير ورام شيفا وميكي حيموفيتش، ضد القانون، خلافاً لموقف الكتلة، التي أمتنعت عن التصويت.



كما صوتت عضو كنيست عن حزب (ليكود)، ميخال شير سيغمان، ضد مقترح القانون، وأعلنت عن استقالتها من حزب (ليكود) وانضمامها إلى حزب جدعون ساعر.



وبذلك، أصبح احتمال التوصل إلى تسوية وحل متفق عليه، بين (ليكود) و(أزرق أبيض) ضئيلة ومعدومة تقريباً، وعليه من المتوقع حل (كنيست) عند منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.