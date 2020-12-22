ماليزيا تعتزم الحصول على لقاح (سبوتنيك V) الروسي



وأضاف رئيس الحكومة الماليزية، في كلمة عبر التلفزيون: "تقوم لجنة خاصة أنشأتها وزارة الصحة ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزية، بضمان التوريد الفوري لهذا اللقاح"، بحسب ما نقله موقع (روسيا اليوم).



وتابع ياسين القول: "نحن في المرحلة النهائية للتوصل إلى اتفاقيات بشأن الحصول على لقاحات الشركتين الصينيتين (Sinovac Biotech و CanSino،) وكذلك لقاح مركز غاماليا الروسي (سبوتنيك V)".



وشدد على أن حكومة بلاده، تضمن أمان وفعاليات هذه اللقاحات، وإنه سيكون من أول الذين سيتم تطعيمهم في البلاد.



في 13 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن رئيس الحكومة عن تخصيص 700 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر لشراء اللقاحات، ووفقاً له، تم الاتفاق مع شركة (فايزر)، حول توريد 12.8 مليون جرعة من لقاحاتها في عام 2021.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء ماليزيا، محيي الدين ياسين، إن سلطات بلاده وقعت اتفاقية لشراء 6.4 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس (كورونا) من (AstraZeneca)، وتنتظر أيضاً لقاح (سبوتنيك V) الروسي.