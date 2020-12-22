مبعوثة أمريكا لدى الأمم المتحدة تزور إسرائيل اليوم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن المبعوثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، ستزور إسرائيل في فترة من 22- 24 كانون الأول/ ديسمبر، لتلتقي مع ممثلي الحكومة.



وجاء في تعليق البعثة الدائمة: "ستزور السفيرة كيلي كرافت إسرائيل، لتجري لقاءات في 22- 24 كانون الأول/ ديسمبر. وستلتقي مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية، ومسؤولي الأمم المتحدة، بما فيهم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط".