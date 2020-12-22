مبعوثة أمريكا لدى الأمم المتحدة تزور إسرائيل اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن المبعوثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، ستزور إسرائيل في فترة من 22- 24 كانون الأول/ ديسمبر، لتلتقي مع ممثلي الحكومة.
وجاء في تعليق البعثة الدائمة: "ستزور السفيرة كيلي كرافت إسرائيل، لتجري لقاءات في 22- 24 كانون الأول/ ديسمبر. وستلتقي مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية، ومسؤولي الأمم المتحدة، بما فيهم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط".
أعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن المبعوثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، ستزور إسرائيل في فترة من 22- 24 كانون الأول/ ديسمبر، لتلتقي مع ممثلي الحكومة.
وجاء في تعليق البعثة الدائمة: "ستزور السفيرة كيلي كرافت إسرائيل، لتجري لقاءات في 22- 24 كانون الأول/ ديسمبر. وستلتقي مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية، ومسؤولي الأمم المتحدة، بما فيهم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط".
التعليقات