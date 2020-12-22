الأسبوع الماضي.. (كورونا) قتلت شخصًا كل 33 ثانية في أمريكا

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت بيانات جديدة، وفاة شخص على الأقل بفيروس (كورونا)، كل 33 ثانية في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي.



ووفق شبكة (رويترز) فقد أودى المرض بحياة حوالي 18 ألفاً في الأيام السبعة المنتهية في 20 كانون الأول/ ديسمبر، بزيادة 6.7% عن الأسبوع السابق، ليسجل مستوى قياسياً جديداً.



وأضافت الشبكة: "رغم مناشدات مسؤولي الصحة، عدم السفر خلال موسم عطلة نهاية العام، تم فحص 3.2 مليون شخص في المطارات الأميركية، أيام الجمعة والسبت والأحد".



وأوضحت، أنه يشعر مسؤولو الصحة بالقلق، من أن زيادة الإصابات من تجمعات العطلات، قد تتجاوز طاقة المستشفيات، وبعضها بالفعل ممتلئ بعداحتفالات عيد الشكر.



وفي حين بدأت البلاد في إعطاء لقاحين جديدين، فقد تمر شهور قبل أن تؤدي عملية التطعيم إلى تراجع انتشار فيروس (كورونا).