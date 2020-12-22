السودان يمنع دخول القادمين من ثلاث دول

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس سلطة الطيران المدني في السودان، إبراهيم عدلان، أن بلاده، ستمنع دخول القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب إفريقيا، اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بسبب اكتشاف سلالة متحورة من فيروس (كورونا).



وقال عدلان وفق ما نقلت وكالة (رويترز): إن هذا المنع يسري لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وأن مزيداً من الدول يمكن أن تضاف إلى القائمة، حسب تطور الوضع.



وقالت منظمة الصحة العالمية: إنه لا داعي للذعر بسبب سلالة متحورة شديدة العدوى من فيروس (كورونا) التي ظهرت في بريطانيا، وأضافت أن ظهور السلالة، جزء طبيعي من تطور الجائحة.