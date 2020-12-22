قيس سعيد: تونس لن تسقط وسيُثبت التاريخ من هو الخائن

خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للجيوش في قصر قرطاج

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن بلاده تمر بأيام صعبة وحزينة، وربما لم تعرف البلاد مرحلة دقيقة مثلها.وقال سعيد،: ''لكن أطمئن كل التونسيين والتونسيات، بأن مؤسسات الدولة، ستستمر، وأن الجيش قادر على التصدي لكل محاولات الإرباك والعمليات الإرهابية اليائسة''.وأضاف: "تواتر الأحداث بسرعة، يبعث عن تساؤلات نعرف أجوبتها، وبعضها طبيعي، ولكن بعضها الآخر مقصود، وتم الترتيب له بهدف إرباك مؤسسات الدولة".وأوضح سعيد أن ''الدولة التونسية لن تسقط، مهما فعلوا، ومهما ارتكبوا من جرائم.. صحيح يسقط ضحايا أبرياء، وتتعطل بعض المرافق العمومية؛ لكن الدولة التونسية، ستستمر بأكثر قوة''.وتابع بالقول: ''نجتمع اليوم لنوجه رسالة للشعب التونسي، أن الدولة بأبطالها من قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية، ستحبط كل محاولات ضربها من الداخل والخارج، ولا مكان في تونس للخونة''.وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية والعسكرية، ستتصدى لكل المحاولات، ولن ترهبها الاغتيالات التي تنفذها الوحوش، ومن يقف وراءها، لافتاً إلى أنهم يخطئون إن كان في اعتقادهم أن تونس لقمة سائغة.