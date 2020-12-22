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الإمارات: أجواء سياسية تهدف لحل الأزمة الخليجية لكن الإعلام القطري لا يريد ذلك

الإمارات: أجواء سياسية تهدف لحل الأزمة الخليجية لكن الإعلام القطري لا يريد ذلك
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن "الأجواء السياسية تتطلع إلى إنهاء الأزمة الخليجية، لكن وسائل إعلامية قطرية مصممة على تقويض أي اتفاق".

وقال قرقاش عبر صفحته بموقع (تويتر) إن "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي إتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة".

وأضاف: "أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق.. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".


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