السعودية تنفي تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) المتحور داخل أراضيها

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رام الله - دنيا الوطن

نفت وزارة الصحة السعودية، صحة ما يتم تداوله من أنباء عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس (كورونا).



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبر (تويتر): "لا صحة لما يتم تداوله، حول تسجيل حالات إصابة بفيروس (كورونا) المتحور في المملكة العربية السعودية، ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن".



وأضاف: "الدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني لفيروس كورونا المتحور"، داعياً "جميع المواطنين إلى التواصل لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات".