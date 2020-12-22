السعودية تنفي تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) المتحور داخل أراضيها
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة الصحة السعودية، صحة ما يتم تداوله من أنباء عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس (كورونا).
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبر (تويتر): "لا صحة لما يتم تداوله، حول تسجيل حالات إصابة بفيروس (كورونا) المتحور في المملكة العربية السعودية، ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن".
وأضاف: "الدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني لفيروس كورونا المتحور"، داعياً "جميع المواطنين إلى التواصل لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات".
نفت وزارة الصحة السعودية، صحة ما يتم تداوله من أنباء عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس (كورونا).
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبر (تويتر): "لا صحة لما يتم تداوله، حول تسجيل حالات إصابة بفيروس (كورونا) المتحور في المملكة العربية السعودية، ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن".
وأضاف: "الدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني لفيروس كورونا المتحور"، داعياً "جميع المواطنين إلى التواصل لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات".
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