شؤون فلسطينية

أجواء غائمة وباردة وانخفاض على درجات الحرارة

أجواء غائمة وباردة وانخفاض على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو بارداً في معظم ألمناطق، جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .


الاربعاء 2020/12/23: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ،وتكون الفرصة مهيأة خاصة خلال ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .


الخميس24/12/2020: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ،وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا،  والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.


الجمعة 2020/12/25: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية  إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أخبار ذات صلة

كندا تدعم (أونروا) بـ 70 مليون دولار

كندا تدعم (أونروا) بـ 70 مليون دولار

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل

مشادة بين الرجوب والعاروري.. الأحمد يكشف كواليس محادثات القاهرة الشهر الماضي

مشادة بين الرجوب والعاروري.. الأحمد يكشف كواليس محادثات القاهرة الشهر الماضي

الشرطة تُغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

الشرطة تُغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

سلفيت: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة

سلفيت: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة

الأطر العمالية بالمحافظات الجنوبية تُوضح موقفها بشأن الإعلان عن صرف مساعدات لمتضرري (كورونا)

الأطر العمالية بالمحافظات الجنوبية تُوضح موقفها بشأن الإعلان عن صرف مساعدات لمتضرري (كورونا)

(أونروا): سيتم تأجيل دفع الرواتب لهذا الشهر بسبب نقص التمويل الكافي

(أونروا): سيتم تأجيل دفع الرواتب لهذا الشهر بسبب نقص التمويل الكافي

شاهد: لحظة تنفيذ شاب لعملية إطلاق النار في باب حطة بالقدس

شاهد: لحظة تنفيذ شاب لعملية إطلاق النار في باب حطة بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الشرطة تُغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

الشرطة تُغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

سلفيت: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة

سلفيت: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة

الأطر العمالية بالمحافظات الجنوبية تُوضح موقفها بشأن الإعلان عن صرف مساعدات لمتضرري (كورونا)

الأطر العمالية بالمحافظات الجنوبية تُوضح موقفها بشأن الإعلان عن صرف مساعدات لمتضرري (كورونا)

مستوطنون يُهاجمون منازل الموطنين بحي الشيخ جراح ورام الله

مستوطنون يُهاجمون منازل الموطنين بحي الشيخ جراح ورام الله

أول تعليق من حركة (حماس) على عملية باب حطة في القدس

أول تعليق من حركة (حماس) على عملية باب حطة في القدس

طوباس: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

طوباس: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

قلقيلية: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

منوعات

شاهد: نضال أحمدية تكشف حقيقة عمل هيفاء وهبي بالدعارة..وتهاجم زينب فياض

شاهد: نضال أحمدية تكشف حقيقة عمل هيفاء وهبي بالدعارة..وتهاجم زينب فياض

شاهد: بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. ماجد المصري يسخر من ابنه

شاهد: بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. ماجد المصري يسخر من ابنه

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

عربي

مصر: قرار من وزارة الصحة بعد احتدام جائحة (كورونا) في العالم

مصر: قرار من وزارة الصحة بعد احتدام جائحة (كورونا) في العالم

قطر تعلن وصول أول شحنة للقاح &#34;فايزر-بايونتيك&#34;

قطر تعلن وصول أول شحنة للقاح "فايزر-بايونتيك"

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

شاهد: إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار شرقي الجزائر

شاهد: إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار شرقي الجزائر