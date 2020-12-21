جنين: الشرطة والأجهزة الأمنية تقبض على ثمانية أشخاص لقيامهم بالإخلال بالنظام العام

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة والأجهزة الأمنية، على ثمانية أشخاصٍ لقيامهم بالإخلال بالنظام والأمن العام في إحدى البلدات جنوب مدينة جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وأثناء تنفيذ الشرطة لعملها في متابعة تطبيق قانون الطوارئ والإغلاق في إحدى البلدات جنوب مدينة جنين قام عدد من الأشخاص بأعمال شغبٍ واحتجاجٍ على ذلك واعتدوا على القوة الأمنية بإلقاء الحجارة باتجاهها.



وأضافت: أنه تم القبض على الأشخاص المشتبه بهم بالاعتداء وإلقاء حجارة على قوة الأمن و تم ضبط دراجة غير قانونية بحوزة أحدهم.



وأكدت التحفظ عليهم لحين إحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.