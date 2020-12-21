سلفيت: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة في المحافظة، وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص، لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة، قامت الشرطة بإغلاق ثلاثة محلات تجارية في المحافظة، وتحرير 45 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، وضبطت مركبتين غير قانونيتين، وإلقاء القبض على خمسة أشخاص، يوجد بحقهم 44 مذكرة قضائية.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة القبض على مطلوبين، وحررت مخالفات سلامة وأغلقت محال تجارية لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرارالإغلاق، وضبطت مركبات في محافظة سلفيت.